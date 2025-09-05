На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФ задержали иностранца, который десять лет назад убил семью в Новосибирске

В Москве задержали иностранца, десять лет назад убившего в Новосибирске семью
true
true
true
close
СУ СК России по Новосибирской области

Правоохранители задержали гражданина иностранного государства, который в 2014 году вместе с сообщником убил семью из трех человек в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Следователи установили, что иностранец и его подельник были знакомы с жертвой и достоверно знали, что у него есть деньги. 9 марта 2014 года двое мужчин пришли к знакомому в квартиру. Они расправились с мужчиной, а затем обокрали его. Внезапно домой вернулись 36-летняя супруга квартиросъемщика и его восьмилетняя дочь. Чтобы скрыть следы преступления, бандиты расправились и с ними.

После этого преступники сразу уехали из России. Когда оперативники установили личности причастных к убийству иностранцев, мужчин объявили в международный розыск. Первого фигуранта задержали в январе 2025 года. Второго — в августе 2025 года, когда он прибыл в Москву.

Последнего этапировали в Новосибирскую область для проведения следственных мероприятий.

Ранее на Ямале мужчина расправился с женой с помощью шланга для душа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами