В РФ задержали иностранца, который десять лет назад убил семью в Новосибирске

В Москве задержали иностранца, десять лет назад убившего в Новосибирске семью

Правоохранители задержали гражданина иностранного государства, который в 2014 году вместе с сообщником убил семью из трех человек в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Следователи установили, что иностранец и его подельник были знакомы с жертвой и достоверно знали, что у него есть деньги. 9 марта 2014 года двое мужчин пришли к знакомому в квартиру. Они расправились с мужчиной, а затем обокрали его. Внезапно домой вернулись 36-летняя супруга квартиросъемщика и его восьмилетняя дочь. Чтобы скрыть следы преступления, бандиты расправились и с ними.

После этого преступники сразу уехали из России. Когда оперативники установили личности причастных к убийству иностранцев, мужчин объявили в международный розыск. Первого фигуранта задержали в январе 2025 года. Второго — в августе 2025 года, когда он прибыл в Москву.

Последнего этапировали в Новосибирскую область для проведения следственных мероприятий.

