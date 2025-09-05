Родителям объяснили, как научить ребенка финансовой грамотности

Чтобы научить подростка финансовой грамотности, ему необходимо объяснять основные принципы работы банковских карт, вкладов, кредитов и инвестиций. Такой совет в беседе с РИАМО дала педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Юлия Еремина.

«С возрастом темы можно усложнять. <...> Некоторые банки предлагают специальные карты для подростков — с контролем родителей. Это отличный способ научить ребенка финансовой ответственности», — отметила специалист.

Она также посоветовала предложить ребенку первую подработку, например, помочь соседям в выгуле собак, поухаживать за цветами или запустить продажу handmade-вещей.

Если подросток берет в долг или тратит все без остатка, главное — не ругать его, а вместо этого разобрать с ним причины такого поведения. Одной из которых как раз может быть непонимание ценности денег, добавила Еремина.

Эксперт проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Алексей Родин до этого говорил, что детям следует выдавать «карманные деньги», которые не зависят от оценок или поведения, а используются для оплаты мелких расходов и накоплений.

Он порекомендовал вместе с ребенком формулировать как минимум две цели: краткосрочную (до полугода) и долгосрочную (один-три года и более).

Ранее стало известно, сколько россиян создают финансовую подушку для детей.