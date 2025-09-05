На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Родителям объяснили, как научить ребенка финансовой грамотности

Психолог Еремина: подработка поможет научить подростка финансовой грамотности
true
true
true
close
Shutterstock

Чтобы научить подростка финансовой грамотности, ему необходимо объяснять основные принципы работы банковских карт, вкладов, кредитов и инвестиций. Такой совет в беседе с РИАМО дала педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Юлия Еремина.

«С возрастом темы можно усложнять. <...> Некоторые банки предлагают специальные карты для подростков — с контролем родителей. Это отличный способ научить ребенка финансовой ответственности», — отметила специалист.

Она также посоветовала предложить ребенку первую подработку, например, помочь соседям в выгуле собак, поухаживать за цветами или запустить продажу handmade-вещей.

Если подросток берет в долг или тратит все без остатка, главное — не ругать его, а вместо этого разобрать с ним причины такого поведения. Одной из которых как раз может быть непонимание ценности денег, добавила Еремина.

Эксперт проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Алексей Родин до этого говорил, что детям следует выдавать «карманные деньги», которые не зависят от оценок или поведения, а используются для оплаты мелких расходов и накоплений.

Он порекомендовал вместе с ребенком формулировать как минимум две цели: краткосрочную (до полугода) и долгосрочную (один-три года и более).

Ранее стало известно, сколько россиян создают финансовую подушку для детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами