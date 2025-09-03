Россиянам посоветовали выдавать детям зарплату

Родители часто уделяют внимание развитию ребенка в спорте, учебе или творчестве, но забывают о навыках обращения с деньгами, заявил «Газете.Ru» эксперт проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Алексей Родин. Он рекомендовал выдавать ребенку «карманные деньги», которые не зависят от оценок или поведения, а используются для оплаты мелких расходов и накоплений на цели.

«Карманные деньги — это безусловная зарплата, которая не должна зависеть от поведения или оценок. Из этих денег ребенок оплачивает свои расходы, например, ручки и тетради, покупает себе сладости и билеты в кино, а также откладывает на важные для него цели. Размер такой зарплаты с возрастом будет расти, так как все больше обязательных трат ребенок может совершать самостоятельно. Задача родителей — мягко контролировать и направлять, напоминая об обязательных тратах и инвестициях на цели», — отметил Родин.

Эксперт рекомендовал вместе с ребенком формулировать как минимум две цели: краткосрочную (до полугода) и долгосрочную (один-три года и более). Для первой подойдут прозрачные копилки или банковский счет, для второй — брокерский счет с инвестициями в надежные ценные бумаги: от фондов денежного рынка и облигаций до фондов акций.

«Обсуждайте вместе, что именно вы покупаете и зачем, следите за изменением стоимости портфеля и реинвестируйте купоны. Со временем инвестиции станут для ребенка такой же естественной привычкой, как чистка зубов», — резюмировал Родин.

Еще одним шагом к финансовой грамотности детей Родин назвал личный пример родителей: взрослые сами должны разбираться в базовых принципах финансов и обсуждать их с детьми.

