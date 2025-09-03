На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам посоветовали выдавать детям зарплату

Эксперт «Моифинансы.рф» Родин: нужно выдавать детям зарплату для финграмотности
true
true
true
close
Nomad_Soul/Shutterstock/FOTODOM

Родители часто уделяют внимание развитию ребенка в спорте, учебе или творчестве, но забывают о навыках обращения с деньгами, заявил «Газете.Ru» эксперт проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Алексей Родин. Он рекомендовал выдавать ребенку «карманные деньги», которые не зависят от оценок или поведения, а используются для оплаты мелких расходов и накоплений на цели.

«Карманные деньги — это безусловная зарплата, которая не должна зависеть от поведения или оценок. Из этих денег ребенок оплачивает свои расходы, например, ручки и тетради, покупает себе сладости и билеты в кино, а также откладывает на важные для него цели. Размер такой зарплаты с возрастом будет расти, так как все больше обязательных трат ребенок может совершать самостоятельно. Задача родителей — мягко контролировать и направлять, напоминая об обязательных тратах и инвестициях на цели», — отметил Родин.

Эксперт рекомендовал вместе с ребенком формулировать как минимум две цели: краткосрочную (до полугода) и долгосрочную (один-три года и более). Для первой подойдут прозрачные копилки или банковский счет, для второй — брокерский счет с инвестициями в надежные ценные бумаги: от фондов денежного рынка и облигаций до фондов акций.

«Обсуждайте вместе, что именно вы покупаете и зачем, следите за изменением стоимости портфеля и реинвестируйте купоны. Со временем инвестиции станут для ребенка такой же естественной привычкой, как чистка зубов», — резюмировал Родин.

Еще одним шагом к финансовой грамотности детей Родин назвал личный пример родителей: взрослые сами должны разбираться в базовых принципах финансов и обсуждать их с детьми.

Ранее стало известно, сколько россиян поощряют подработки детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами