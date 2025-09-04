На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка поверила в обвинения мошенников, взяла кредит и перевела им 7,5 млн рублей

В Краснодаре женщина отдала аферистам 7,5 млн рублей
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Краснодара поверила в легенду мошенников и лишилась нескольких миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказала 29-летняя женщина, злоумышленники связались с ней через мессенджер, в дальнейшем они представлялись сотрудниками ФСБ и Центробанка.

Аферисты рассказали ей о том, что неизвестные получили доступ к ее средствам и могли использовать их для финансирования террористов.

«Под давлением женщина перевела мошенникам более 7,5 миллионов рублей, шесть из которых были кредитными», – сообщается в публикации.

Подобным образом семья из Челябинской области лишилась средств и машины. Сначала аферисты выманили у мужчины личные данные, затем убедили в необходимости перевести деньги на безопасный счет.

Позже вместе с супругой он в течение двух дней отправлял средства на указанные реквизиты. На их счета также отправились деньги от продажи автомобиля. Всего пара лишилась более 600 тысяч рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее россиянка поверила «жениху из Германии» и лишилась денег.

