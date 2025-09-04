В одном из районов Воронежской области объявили тревогу из-за БПЛА

В Россошанском районе Воронежской области объявили тревогу из-за угрозы удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание! Россошанский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — уточнил глава Воронежской области.

Гусев призвал жителей зайти в помещение и отойти от окон, а в случае обнаружения беспилотника уйти из зоны его видимости и позвонить по телефону 112.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

До этого в Минобороны сообщили об уничтожении четырех дронов над РФ. Атака продолжалась с 18:30 до 20:10 мск. За это время над акваторией Черного моря ликвидировали два беспилотника. Еще по одному перехватили в Белгородской и Ростовской областях.

Ранее украинские БПЛА атаковали рейсовый автобус и комбайн в Белгородской области.