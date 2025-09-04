На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинские БПЛА атаковали автобус и комбайн в Брянской области

Богомаз: в Брянской области при атаках дронов ВСУ пострадали два человека
Inna Varenytsia/Reuters

Два человека пострадали при атаках украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Брянскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, один из дронов нанес удар по рейсовому автобусу на автомобильной дороге между населенными пунктами Соловьевка и Каменский Хутор в Климовском районе. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получил водитель транспортного средства, его доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

«Пассажиров в автотранспорте не было», — подчеркивается в заявлении.

Кроме того, атаке БПЛА подвергся комбайн в селе Бровничи. ВСУ нанесли удар во время уборки урожая, и механизатор получил легкую контузию. Как отметил Богомаз, мужчине уже оказали необходимую помощь.

В селе Чуровичи при атаке на пассажирский автотранспорт никто не пострадал. Тем не менее само транспортное средство получило значительные повреждения, рассказал глава региона.

Богомаз пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее в Брянской области пораженный украинским БПЛА автомобиль врезался в жилой дом.

Атаки БПЛА на Россию
