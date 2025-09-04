На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над территорией РФ за вечер перехватили несколько беспилотников

Минобороны РФ: российские системы ПВО вечером сбили четыре украинских дрона
Павел Львов/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) вечером сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны в Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, атака продолжалась с 18:30 до 20:10 мск. За это время над акваторией Черного моря ликвидировали два дрона. Еще один беспилотник перехватили в Белгородской области и один — в Ростовской области.

В сообщении уточняется, что украинские военные пытались атаковать объекты на территории РФ с помощью БПЛА самолетного типа.

Утром 4 сентября Минобороны РФ заявило, что дежурные средства ПВО в период с 00:00 до 6:00 мск перехватили и уничтожили 46 украинских дронов над акваторией Черного моря и российскими регионами. Больше всего БПЛА — 24 — ликвидировали в Ростовской области. Над Черным морем нейтрализовали 16 летательных аппаратов, в Краснодарском крае — четыре, в Волгоградской области — два.

Позже в воздушном пространстве Волгоградской области сбили еще четыре беспилотника. По данным российского министерства обороны, это произошло около 6:00 мск.

Ранее украинские БПЛА атаковали рейсовый автобус и комбайн в Белгородской области.

