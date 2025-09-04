Казахстанские банки заявили о непричастности к похищениям людей

Казахстанские банки Kaspi Bank, Forte Bank, «Евразийский банк» и Alatau City Bank ответили на обвинения прокуратуры Акмолинской области об участии сотрудников банков в ОПГ, которая похищала людей и оформляла на них кредиты.

В заявлении говорится, что перечисленные кредитные организации не получали от прокуратуры уведомления о том, что их бывшие или действующие сотрудники являются фигурантами упомянутого расследования. Кроме того, руководству банков неизвестны факты причастности бывших или действующих сотрудников к обстоятельствам дела.

Казахстанская прокуратура 2 сентября заявила о задержании 25 предполагаемых членов ОПГ, которые, по версии следствия, более пяти лет похищали соотечественников и заставляли их брать кредиты. В кредитных организациях заверили, что в случае получения официальных документов, подтверждающих опубликованную информацию, готовы оказать содействие следствию.

Жертвами преступной группы стали 348 человек, ущерб от ее действий оценили в 3,7 млрд тенге ($7 млн). Все участники преступной группировки находятся в изоляторе временного содержания.

Генпрокуратура в своем пресс-релизе сначала назвала банки, в которых якобы работали члены ОПГ, но позднее названия убрала.

