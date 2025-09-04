На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Казахстанские банки заявили о непричастности к похищениям людей

Банки Казахстана ответили на обвинения прокуратуры в похищении людей
true
true
true
close
Телеграм-канал «Tengrinews.kz - Новости Казахстана»

Казахстанские банки Kaspi Bank, Forte Bank, «Евразийский банк» и Alatau City Bank ответили на обвинения прокуратуры Акмолинской области об участии сотрудников банков в ОПГ, которая похищала людей и оформляла на них кредиты.

В заявлении говорится, что перечисленные кредитные организации не получали от прокуратуры уведомления о том, что их бывшие или действующие сотрудники являются фигурантами упомянутого расследования. Кроме того, руководству банков неизвестны факты причастности бывших или действующих сотрудников к обстоятельствам дела.

Казахстанская прокуратура 2 сентября заявила о задержании 25 предполагаемых членов ОПГ, которые, по версии следствия, более пяти лет похищали соотечественников и заставляли их брать кредиты. В кредитных организациях заверили, что в случае получения официальных документов, подтверждающих опубликованную информацию, готовы оказать содействие следствию.

Жертвами преступной группы стали 348 человек, ущерб от ее действий оценили в 3,7 млрд тенге ($7 млн). Все участники преступной группировки находятся в изоляторе временного содержания.

Генпрокуратура в своем пресс-релизе сначала назвала банки, в которых якобы работали члены ОПГ, но позднее названия убрала.

Ранее в Москве мошенник обманул школьницу на 8 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами