Сбер запустил лекторий о цифровых технологиях ИИ для развития и обучения

Сбер запустил образовательный проект о современных цифровых технологиях для развития и обучения «СберУм». Первый лекторий прошел на полях Восточного экономического форума и объединил жителей Приморского края, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что в рамках проекта будет проведена серия мероприятий для обмена опытом и знаниями, изучения и применения современных технологий ИИ для их применения в любой отрасли, сфере науки и бизнеса. В основу инициативы легли цифровые решения Сбера.

«СберУм» станет площадкой для всех, кто хочет узнать и разобраться в технологических трендах и AI-решениях от образования и здравоохранения, до промышленности и других сфер», — отметил на открытии лектория председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Он добавил, что лектории станут точкой притяжения и средой для обмена знаниями и экспертным опытом, а также позволят узнать больше о том, как ИИ и цифровые решения позволяют раскрыть потенциал каждого человека с учетом его интересов и особенностей.

В Сбере отметили, что в дальнейшем встречи будут проходить в разных регионах страны, в них примут участие ведущие эксперты разных отраслей.