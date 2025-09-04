На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пенсионерка пришла в банк и случайно узнала об аннулировании бессрочного паспорта

Baza: в Москве пенсионерке без ее ведома аннулировали бессрочный паспорт
Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Пожилая жительница Москвы не может открыть счет в банке из-за аннулирования паспорта. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, женщина-инвалид второй группы в последний раз «обновляла» документ в 2022 году, когда она была старше 45 лет. После этого возраста удостоверение личности становится бессрочным.

Однако в начале августа 77-летняя женщина пришла в банк и от сотрудника узнала об аннулировании документа. До этого визита каких-либо затруднений, связанных с удостоверением, у пенсионерки не было. По какой причине это произошло, не уточняется.

«С тех пор женщина вместе с 85-летним мужем обивает пороги МФЦ, МВД и СФР, но помочь никто не может», – сообщается в публикации.

Отмечается, что другим документом, СНИЛС, пенсионерка пользоваться может, однако не во всех случаях его хватает. Так, помимо проблем со счетом в банке, у пенсионерки возникли трудности с оператором, так как ей пригрозили отключить связь.

Ранее петербурженка поехала в Иран за своей похищенной дочерью и не смогла выехать из страны.

