Петербурженка поехала в Иран за своей похищенной дочерью и не смогла выехать из страны

Гражданка РФ не может выехать из Ирана с ребенком из-за бывшего супруга

Петербурженка не может выехать из Ирана из-за действий бывшего возлюбленного. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По словам женщины, она была в браке с гражданином Ирана, но они развелись. В 2024 году россиянку госпитализировали с инсультом. Пока она находилась в больнице, экс-супруг вывез их пятилетнюю дочь к себе на родину.

Женщине пришлось лететь в Иран, но там бывший возлюбленный не отдал ей девочку, избил ее и «закрыл им выезд из страны».

По словам пострадавшей, в консульстве РФ в Тегеране ей отказали в эвакуации из-за двойного гражданства. При этом от паспорта Ирана по закону она отказаться не может.

«Я и дочь являемся собственностью мужа, а не людьми», — рассказала женщина.

На данный момент она вместе с дочерью живет у знакомых. По словам женщины, она боится, что бывший муж найдет их и «посадит ее в тюрьму или психушку по ложным обвинениям», чтобы забрать ребенка.

