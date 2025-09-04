Премьеру Чечни Даудову присвоили звание генерал-лейтенанта

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил воинское звание генерал-лейтенанта Магомеду Даудову, который занимает должность председателя правительства Чеченской Республики. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Президент РФ своим указом присвоил высокое воинское звание генерал-лейтенанта дорогому брату, председателю правительства Чеченской Республики Магомеду Даудову. Это знаменательное событие служит признанием его многолетней, преданной и целеустремленной службы на благо Отечества. Магомед Хожахмедович прошел большой и сложный путь», — отметил Кадыров.

Глава республики подчеркнул, что Даудов неоднократно проявлял отвагу и решительность в противостоянии международному терроризму, внося вклад в укрепление безопасности как региона, так и всей страны.

По словам Кадырова, под руководством Даудова реализуются важнейшие социально-экономические проекты, нацеленные на развитие инфраструктуры, укрепление экономики и повышение уровня жизни населения.

Ранее стало известно, сколько россиян получили звание Героя России.