Медики из США заявили, что походы в туалет с телефоном увеличивают риск геморроя

Врачи из США рассказали, почему опасно брать с собой телефон в туалет

Медики из бостонского медицинского центра Бет Исраэль Диаконесс рассказали газете Мetro, чем опасно долгое сидение в туалете с телефоном в руках.

«Те, кто берет телефон в туалет, на 46% чаще страдают от геморроя», – приводит статистику гастроэнтеролог доктор Триша Пашрича.

На первый взгляд может показаться безобидным листание соцсетей или переписка во время сидения на в туалете, однако это не так.

«Использование телефона во время дефекации может привести к длительному сидению на унитазе, что вызывает напряжение и давление на прямую кишку и анус. В итоге это «выходит» такими проблемами, как геморрой, анальные трещины и даже пролапс прямой кишки», — объясняет гастроэнтеролог доктор Сетхи.

«Установите лимит – примерно два ролика TikTok», — советует Триша Пашрича.

Не стоит застревать в бесконечных просмотрах социальных сетей настолько, что вы забудете, зачем вообще пришли в туалет, говорит врач. «Если за пять минут ничего не произошло, встаньте и уйдите», — советует специалист. После паузы вернетесь.

Не забывайте, что социальные сети специально созданы так, чтобы вы теряли счет времени, предупреждает доктор Пашрича. И хотя до появления TikTok люди брали с собой в туалет газеты или книги, это не отвлекало их настолько сильно. Даже если это просто пассивное сидение на унитазе без дела, оно все равно опасно. Со временем такое времяпрепровождение ослабит соединительную ткань и вызовет набухание вен.

Ранее стало известно об изменениях правил записи на прием к врачу в Москве.