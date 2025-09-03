На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве изменятся правила записи на прием к врачам

Медик Шиндряева: осенью запись на прием к врачу в Москве будет защищена
Shutterstock

С осени в Москве вводятся новые правила онлайн-записи на прием к врачу: для оформления визита родственника или близкого человека по полису ОМС потребуется однократное подтверждение его согласия — код доступа будет направляться владельцу полиса по смс. Об этом рассказала РИА Новости главный врач городской поликлиники №2 департамента здравоохранения Москвы Наталья Шиндряева.

«Это простое действие сделает систему еще безопаснее и исключит возможность записи без ведома пациента», — сказала она.

По ее словам, нововведение коснется только взрослых пациентов. Дети смогут по-прежнему записываться без подтверждения, если их полис и электронная карта уже привязаны к сервису. Оформить доступ на управление записями близких людей можно будет через портал emias.info или приложение «ЕМИАС.ИНФО».

Запись самого себя останется без изменений: останутся доступными привычные способы через порталы emias.info и mos.ru, приложения «ЕМИАС.ИНФО», «Госуслуги Москвы», «Моя Москва», а также через инфоматы в поликлиниках. Новые меры сделают систему прозрачнее и безопаснее, добавила Шиндряева.

22 августа медицинская облачная платформа SQNS, которая автоматизирует работу клиник с клиентской базой, сообщила о завершении интеграции с новым российским мессенджером MAX. Теперь у пользователей MAX будет возможность напрямую связываться с той или иной клиникой, а также записываться на прием к врачу через мини-приложение. Медицинские учреждения, которые уже сотрудничают с SQNS, после авторизации через мессенджер начнут видеть на главном экране иконку приложения MAX. Если на нее нажать, то откроется диалог с пациентом.

Ранее эксперт объяснил, что изменится для россиян после реформы ОМС в 2026 году.

