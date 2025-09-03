На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Охранники нашли в школе капсулу времени, заложенную в 1992 году

UPI: в американской школе нашли капсулу времени, оставленную в 1992 году
Сотрудники средней школы в Нью-Йорке нашли капсулу времени, заложенную в 1992 году и предназначенную для открытия в 2017 году, пишет UPI. Обнаружение произошло во время летних каникул, когда охранники проверяли хранилище школы и наткнулись на забытое пластиковое ведро с крышкой.

По данным СМИ, сбор капсулы времени начался в 1973 году, а окончательно ее наполнение завершили в 1992 году. Капсула должна была быть открыта в 2017 году, однако она была потеряна и забыта. Послание из прошлого содержит множество артефактов, представляющих историю школы: фотографии, календарь 1974 года, баннер 1987 года, объявляющий учебное заведение «Школой года» за успехи в общественных проектах, а также различные видео на VHS-кассетах.

По словам директора Уильяма Холла, некоторые VHS-записи пока невозможно просмотреть, поскольку не у всех есть соответствующие проигрыватели. Мужчина добавил, что найденные предметы будут выставлены на обозрение, чтобы нынешние ученики могли познакомиться с историей школы и увидеть, как менялись традиции.

Ранее семья в США нашла на заднем дворе капсулу времени с трогательным письмом.

