Россиянам объяснили, как спастись от удара молнии

Во время грозы важно выключить телефон, чтобы избежать удара молнии. Об этом «Пятому каналу» рассказал ведущий сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Михаил Локощенко.

По его словам, последствия попадания молнии в человека серьезны — ожоги, потеря памяти и остановка сердца. Он призвал не прятаться под зонтом или деревом и не оставаться на открытом пространстве. Лучше всего зайти в здание, вдали от них важно присесть, потому что молния обычно бьет в самую высокую точку местности.

«Именно это ее свойство, кстати, используют в токоотводах, которые пускают разряд по горизонтальной части кровли и дальше, в систему заземления», — добавили в сообщении.

Ученые из Университета штата Пенсильвания до этого выяснили, что молнии возникают, когда сильные электрические поля в грозовых облаках разгоняют электроны, которые сталкиваются с молекулами воздуха и создают рентгеновское излучение. Долгое время физики считали, что молнии представляют собой относительно простые электрические разряды, циркулирующие между грозовыми облаками и поверхностью Земли. Однако новое исследование показало, что это природное явление может возникать более сложным образом.

