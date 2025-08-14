В челябинский детский сад попала молния

В Челябинске детей эвакуировали из детского сада после того, как в него попала молния. Об этом сообщает 74.ru.

Как рассказали местные жители, за молнией последовал громкий взрыв. На место вызвали сотрудников МЧС. По словам спасателей, во время инцидента никто не пострадал.

После попадания молнии произошло короткое замыкание на кровле, пожара не было.

«На момент прибытия подразделений видимых признаков горения или задымления не было», – сообщается в публикации.

Ситуация повлияла на занятия в детском саду. После произошедшего родителей попросили забрать детей.

До этого в Дагестане жители города Избербаш остались без воды после удара молнии. После того, как она попала в подстанцию в Каспийске, было повреждено оборудование. Эта подстанция в свою очередь обеспечивала электроэнергией насосную станцию района. Специалисты пообещали, что вода появится в кранах в течение недели.

Ранее молния ударила 12-летнего мальчика на рыбалке в Воронежской области.