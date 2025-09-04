В Бурятии рыбак поссорился с женой и попал под уголовное дело из-за пойманного осетра

В Бурятии жена отомстила мужу-рыбаку и сдала его в полицию

В Бурятии возбуждено уголовное дело против 43-летнего жителя села Тресково, который незаконно выловил осетра весом 22 кг в реке Селенга. Об этом сообщает УМВД республики.

Ценная рыба, занесенная в Красную книгу России, была обнаружена полицией после сообщения от супруги подозреваемого. Ущерб оценивается в 160 тысяч рублей.

Как выяснилось, мужчина выловил рыбу с помощью запрещенной сети в реке Селенга для личных целей. Экспертиза подтвердила, что изъятый экземпляр относится к виду «сибирский осетр», который находится под угрозой исчезновения и охраняется государством. В отношении рыбака возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого браконьер открыл охоту на лебедей в Ленобласти, якобы перепутав их с гусями. Пострадавших птиц передали волонтерам, а позже они были доставлены в центр помощи диким животным. В отношении стрелка возбудили дело по ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

Ранее на Сахалине мужчина украл камеру у рыбоохраны и покусал полицейских.