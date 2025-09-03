На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд изъял многомиллиардные активы экс-главы КЧР

Суд изъял имущество экс-главы КЧР Кайшева стоимостью ₽42 млрд в доход бюджета
true
true
true
close
Александр Легкий/РИА Новости

Никулинский районный суд Москвы изъял имущество бывшего главы Карачаево-Черкесской республики Владимира Кайшева стоимостью 42 млрд рублей в доход бюджета как полученное коррупционным путем. Об этом пишет ТАСС.

Среди конфискованных активов — санаторий и Пятигорский ипподром. Также были изъяты принадлежащие Кайшеву и аффилиированным с ним лицам земельные участки, жилые и нежилые помещения в Ставропольском крае, Москве и Московской области, а также автомобили премиум-класса.

В частности, конфискованы Пятигорский молочный комбинат, ООО «Насиб», которое и владеет Пятигорским ипподромом, ООО «Елизавета-минеральные воды», более 40% фирмы «Село им. Г.В. Кайшева», а также 67 земельных участков, 35 нежилых зданий, квартиры и автомобили в Московской области и Ставропольском крае.

Сведения о нарушении Кайшевым требований законодательства о противодействии коррупции были получены в ходе надзора по уголовному делу, которое было возбуждено в марте 2024 года. Экс-глава правительства региона был обвинен в создании преступного сообщества, мошенничестве, краже и вымогательстве. Судебный процесс в отношении Кайшева пока продолжается.

Ранее министров самарского правительства решили проверить на детекторе лжи после коррупционного скандала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами