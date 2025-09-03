Суд изъял многомиллиардные активы экс-главы КЧР

Никулинский районный суд Москвы изъял имущество бывшего главы Карачаево-Черкесской республики Владимира Кайшева стоимостью 42 млрд рублей в доход бюджета как полученное коррупционным путем. Об этом пишет ТАСС.

Среди конфискованных активов — санаторий и Пятигорский ипподром. Также были изъяты принадлежащие Кайшеву и аффилиированным с ним лицам земельные участки, жилые и нежилые помещения в Ставропольском крае, Москве и Московской области, а также автомобили премиум-класса.

В частности, конфискованы Пятигорский молочный комбинат, ООО «Насиб», которое и владеет Пятигорским ипподромом, ООО «Елизавета-минеральные воды», более 40% фирмы «Село им. Г.В. Кайшева», а также 67 земельных участков, 35 нежилых зданий, квартиры и автомобили в Московской области и Ставропольском крае.

Сведения о нарушении Кайшевым требований законодательства о противодействии коррупции были получены в ходе надзора по уголовному делу, которое было возбуждено в марте 2024 года. Экс-глава правительства региона был обвинен в создании преступного сообщества, мошенничестве, краже и вымогательстве. Судебный процесс в отношении Кайшева пока продолжается.

Ранее министров самарского правительства решили проверить на детекторе лжи после коррупционного скандала.