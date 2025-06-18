Правоохранители выявили имущество экс-главы правительства КЧР Кайшева

Правоохранительные органы выявили имущество бывшего председателя правительства Карачаево-Черкессии Владимира Кайшева, которое Генеральная прокуратура за нарушение антикоррупционного законодательства требует обратить в доход государства. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что сведения о нарушении Кайшевым требований законодательства о противодействии коррупции были получены в ходе надзора по уголовному делу, которое было возбуждено в марте 2024. Экс-глава правительства обвиняется в создании преступного сообщества, мошенничестве, краже и вымогательстве.

17 июня сообщалось, что Генпрокуратура подала иск в суд с требованием передать государству активы, связанные с Кайшевым. По информации журналистов, в числе активов, подпадающих под требования, Пятигорский молочный комбинат, ООО «Насиб» (владеет Пятигорским ипподромом), ООО «Елизавета-минеральные воды», более 40% фирмы «Село им. Г.В. Кайшева», а также 67 земельных участков, 35 нежилых зданий, квартиры и автомобили в Московской области и Ставропольском крае. Общая стоимость активов превышает 41,9 млрд рублей.

Ранее в Волгоградской области у экс-главы ГИБДД изъяли имущество на 49 миллионов.