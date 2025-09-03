Министров самарского правительства проверят на детекторе лжи

Члены самарского кабмина пройдут тест на полиграфе перед возвращением на пост

Члены правительства Самарской области проверят на детекторе лжи перед возвращением на пост. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

«Впереди нас ждет техническая отставка. Обрадовал коллег: при приеме на работу каждый будет проходить полиграф. <..> Полиграфические исследования будем проводить в мониторинговом режиме, при приеме на службу и в отдельных случаях», — сообщил чиновник.

По словам Федорищева, прохождение теста будет добровольным, однако, вероятно, прием на работу будет зависеть от того, согласится ли кандидат на его прохождение.

В августе 2025 года вице-губернатор региона Геннадий Гендин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба, установленная во время предварительного следствия, составляет около 100 млн рублей. Бывший чиновник не признает вину в совершении преступления.

