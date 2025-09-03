В Госдуме заявили, что встречу Путина и Зеленского можно с легкостью организовать в Москве

Владимир Путин по итогам саммита ШОС в Китае заявил, что встреча с Зеленским состоится, если тот прилетит в Москву. Зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что такую встречу организовать возможно.

«Пусть [Зеленский] сначала согласится. Все остальное легко согласовать на уровне служб протокола», — сказал он.

После завершения в Пекине саммита Шанхайской организации сотрудничества президент России Владимир Путин, который провел ряд встреч с мировыми лидерами, не исключил возможность встречи с Владимиром Зеленским. Путин назвал его «главой администрации Украины» и пригласил в Москву для возможной встречи. Президент России отметил, что видит «свет в конце тоннеля» по урегулированию украинского кризиса.

Глава МИД Украины Андрей Сибига, в свою очередь, отверг предложение Путина о встрече с Зеленским в Москве и назвал их неприемлемыми.

Ранее Путин ответил на вопрос о подготовке визита Трампа в Москву.