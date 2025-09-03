Путин ответил на вопрос о подготовке визита Трампа в Москву

Путин: подготовка визита Трампа в Москву пока не ведется

Россия не отказывается от предложения американскому лидеру Дональду Трампу посетить Москву, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. Трансляцию ответов главы государства на вопросы журналистов вела пресс-служба Кремля.

«Сроков неизвестно, подготовка к встрече не ведется, но приглашение на столе», — сказал Путин.

До этого факт того, что Россия ожидает ответного визита Трампа после саммита в Анкоридже, подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

15 августа президент РФ Владимир Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее Путин предложил Зеленскому приехать в Москву при его готовности к переговорам.