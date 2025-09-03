На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Мама, мне страшно»: пострадавшая от сигнального пистолета девочка может оглохнуть навсегда

78.ru: петербурженка, пострадавшая из-за пистолета, может навсегда оглохнуть
Shutterstock/Yurii_Yarema

В Петербурге 14-летняя девочка, пострадавшая из-за сигнального пистолета, может оглохнуть навсегда. Об этом со ссылкой на мать пострадавшей сообщает телеканал 78.ru.

По словам женщины, в скорой помощи утверждали, что слух вернется к ребенку через два или три часа, но улучшений не произошло. В данный момент существует риск, что девочка оглохнет навсегда. В момент происшествия огонь обжег ее волосы, однако она успела вовремя закрыть глаза, что предотвратило потерю зрения.

Мать пострадавшей подчеркнула, что конфликта между детьми не было. Все случилось, когда школьник начал «выпендриваться» новой игрушкой в виде сигнального пистолета.

«Одно ухо сильно пострадало, второе еще более-менее. Она даже пишет мне: «Мама, мне страшно»», — рассказала женщина.

Инцидент произошел 1 сентября на детской площадке у дома №152 по проспекту Ветеранов. Предварительно, юноша выстрелил девочке в лицо из сигнального пистолета, который купил на маркетплейсе. Испугавшись, подросток выбросил оружие.

Ранее подросток выстрелил в глаз жителю Ленобласти у бара в центре Петербурга.

