На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Петербургская школьница лишилась слуха после выстрела в лицо из сигнального пистолета

В Петербурге школьница лишилась слуха после выстрела из сигнального пистолета
true
true
true
close
Shutterstock

В Петербурге 14-летняя девочка лишилась слуха после того, как ей выстрелили в лицо из сигнального пистолета. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 1 сентября на детской площадке у дома №152 по проспекту Ветеранов. По словам школьницы, ее знакомый выстрелил ей в лицо из сигнального пистолета. Девочка была госпитализирована с термическим ожогом и двусторонней потерей слуха в состоянии средней степени тяжести.

Предварительно, стрелявшим оказался 15-летний девятиклассник, который приобрел сигнальный пистолет на одном из маркетплейсов. По его словам, выстрел произошел случайно при демонстрации пистолета друзьям. Испугавшись, подросток выбросил оружие. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее подросток выстрелил в глаз жителю Ленобласти у бара в центре Петербурга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами