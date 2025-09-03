Петербургская школьница лишилась слуха после выстрела в лицо из сигнального пистолета

В Петербурге школьница лишилась слуха после выстрела из сигнального пистолета

В Петербурге 14-летняя девочка лишилась слуха после того, как ей выстрелили в лицо из сигнального пистолета. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 1 сентября на детской площадке у дома №152 по проспекту Ветеранов. По словам школьницы, ее знакомый выстрелил ей в лицо из сигнального пистолета. Девочка была госпитализирована с термическим ожогом и двусторонней потерей слуха в состоянии средней степени тяжести.

Предварительно, стрелявшим оказался 15-летний девятиклассник, который приобрел сигнальный пистолет на одном из маркетплейсов. По его словам, выстрел произошел случайно при демонстрации пистолета друзьям. Испугавшись, подросток выбросил оружие. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее подросток выстрелил в глаз жителю Ленобласти у бара в центре Петербурга.