На Урале мужчина попал в больницу после нападения медведя

На Урале в лесу медведь напал на мужчину с собакой
Shutterstock

Россиянин пострадал во время нападения медведя на Урале. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в селе Талица Сухоложского района. По данным портала, мужчина отправился в лес вместе с собакой. В какой-то момент на них напал хищник. При этом животное искусало питомца россиянина, собака не выжила.

Мужчина попал в больницу, где, по его словам, у него диагностировали черепно-мозговую травму, контузию и перелом руки.

«Сам он о произошедшем почти ничего не помнит из-за контузии», – сообщается в публикации.

Отмечается, что некоторое время назад пострадавший увлекался охотой, но почему в этот раз поехал в лес, не рассказал.

Представители Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира в регионе подтвердили информацию о произошедшем. Какие меры они приняли не уточняется. Предположительно, на медведя объявят охоту.

Ранее на Байкале медведь напал на туриста на базе отдыха.

