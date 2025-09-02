На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Байкале медведь напал на туриста на базе отдыха

На Байкале медведь напал на туриста на базе отдыха, мужчина в больнице
true
true
true
close
gigello/Shutterstock/FOTODOM

В Республике Бурятия медведь напал на туриста из Иркутска, мужчина в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «Северобайкалье-инфо.24/7».

Инцидент произошел на базе отдыха «Хакусы». По информации канала, зверь вышел на туриста в районе бухты Аяя. Мужчина ушел в лес и встретил медведя на территории эко-тропы федеральной особо охраняемой природной территории Фролихинский заказник.

«Медведь видимо и сам не ожидал встречи с человеком, поэтому оба испугались. Если бы медведь хотел напасть, то от человека бы не осталось живого места. А так, это была случайная встреча, которая обошлась минимальными последствиями для обеих сторон», — рассказали в пресс-службе Бурприроднадзора.

Ранее в США медведь атаковал мужчину, вышедшего из дома на работу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами