На Байкале медведь напал на туриста на базе отдыха, мужчина в больнице

В Республике Бурятия медведь напал на туриста из Иркутска, мужчина в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «Северобайкалье-инфо.24/7».

Инцидент произошел на базе отдыха «Хакусы». По информации канала, зверь вышел на туриста в районе бухты Аяя. Мужчина ушел в лес и встретил медведя на территории эко-тропы федеральной особо охраняемой природной территории Фролихинский заказник.

«Медведь видимо и сам не ожидал встречи с человеком, поэтому оба испугались. Если бы медведь хотел напасть, то от человека бы не осталось живого места. А так, это была случайная встреча, которая обошлась минимальными последствиями для обеих сторон», — рассказали в пресс-службе Бурприроднадзора.

Ранее в США медведь атаковал мужчину, вышедшего из дома на работу.