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Китаец нашел сына через 22 года, но тот отказался от него и заблокировал в соцсетях

SCMP: китаец спустя 22 года нашел похищенного сына, но тот добавил его в черный список
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Douyin

Мужчина в Китае нашел похищенного 22 года назад сына и попросил покинуть богатую приемную семью, но тот заблокировал отца в соцсетях и перестал отвечать на звонки, пишет Asia One.

Лэй Уцзэ рассказал, что его сын Чуаньчуань пропал во время прогулки с соседом в 2001 году. Мужчина вместе с женой потратили более миллиона юаней на поиски ребенка, объехали всю страну, обратились к 300 полицейским, но пропавшего удалось найти только в 2023 году. К тому времени тот успел окончить колледж и начать работу в сфере маркетинга.

Следствие установило, что после похищения ребенка продали в богатую семью. Первая встреча в полицейском участке между отцом и сыном прошла напряженно — молодой человек отказался возвращаться в родной дом. Несмотря на это, Лэй продолжал настаивать, чтобы сын называл его «папой» и переехал к биологической семье.

Конфликт обострился, когда Уцзэ публично упрекнул сына в равнодушии.

«Ты не спросил о больной сестре, не проявил заботы после моей операции. Что мы сделали не так? Тебя так привлекает богатая жизнь?» — задавался вопросом мужчина.

Все это привело к тому, что сын заблокировал отца в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Позже общение между ними возобновилось, но оно по-прежнему находится на низком уровне.

Ранее в Китае врачи спасли 11-летнего мальчика, который случайно проглотил слиток золота.

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