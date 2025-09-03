На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Хинштейн поблагодарил Москву за открытие избирательных участков для курян

Александр Хинштейн: Москва является одним из технологических лидеров в стране
true
true
true
close
Владимир Барабанов

Чем больше курян примет участие в выборах главы региона, тем честнее и точнее будет результат, заявил агентству городских новостей «Москва» врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время посещения экстерриториального избирательного участка в столице.

«У каждого должно быть право выбора, возможность этот выбор реализовать, даже если человек находится не дома», — сказал он.

Также Хинштейн поблагодарил правительство Москвы за открытие участка для выборов.

«Я уверен, что и остальные участники выборного процесса, представляющие другие 18 регионов, наверняка разделяют мою оценку», — отметил он.

По словам Хинштейна, Москва является одним их технологических лидеров России.

«Все понятно, просто, доступно. Думаю, что люди, которые сюда придут, без труда сумеют проголосовать», — сказал он.

Кроме того, Хинштейну показали, как работают терминалы электронного голосования.

«Москва организует выборы для жителей 19 регионов, в которых проходят выборы глав регионов. В этом году мы пробуем сделать это в многофункциональных центрах предоставления услуг, располагающихся в торговых центрах, чтобы это было максимально удобно для гостей столицы», — рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Напомним, для голосования гражданам необходимо подать заявление на федеральном портале госуслуг до 8 сентября. Проголосовать можно будет 12–14 сентября с 8:00 до 20:00 на любом из 14 участков, которые организованы в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами