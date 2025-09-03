Хинштейн поблагодарил Москву за открытие избирательных участков для курян

Чем больше курян примет участие в выборах главы региона, тем честнее и точнее будет результат, заявил агентству городских новостей «Москва» врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время посещения экстерриториального избирательного участка в столице.

«У каждого должно быть право выбора, возможность этот выбор реализовать, даже если человек находится не дома», — сказал он.

Также Хинштейн поблагодарил правительство Москвы за открытие участка для выборов.

«Я уверен, что и остальные участники выборного процесса, представляющие другие 18 регионов, наверняка разделяют мою оценку», — отметил он.

По словам Хинштейна, Москва является одним их технологических лидеров России.

«Все понятно, просто, доступно. Думаю, что люди, которые сюда придут, без труда сумеют проголосовать», — сказал он.

Кроме того, Хинштейну показали, как работают терминалы электронного голосования.

«Москва организует выборы для жителей 19 регионов, в которых проходят выборы глав регионов. В этом году мы пробуем сделать это в многофункциональных центрах предоставления услуг, располагающихся в торговых центрах, чтобы это было максимально удобно для гостей столицы», — рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Напомним, для голосования гражданам необходимо подать заявление на федеральном портале госуслуг до 8 сентября. Проголосовать можно будет 12–14 сентября с 8:00 до 20:00 на любом из 14 участков, которые организованы в Москве.