Рейс Шарм-эш-Шейх — Волгоград экстренно приземлился в Самаре и пропал с табло

Летевших из Шарм-эш-Шейха россиян на шесть часов заперли в аэропорту Самары
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский лайнер, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Волгоград, приземлился в самарском аэропорту Курумоч после экстренной посадки. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Саратов».

В публикации говорится, что рейс перенесли в другую воздушную гавань из-за временных ограничений в волгоградском аэропорту. Пассажиры рассказали, что более 200 человек остались без еды, а на данный момент их просят покинуть Курумоч. Они добавили, что изначально на онлайн-табло было видно, что рейс перенесли на 18:00, однако потом он исчез из расписания вылетов.

Telegram-канал 63.ru со ссылкой на пресс-службу Курумоча писал, что в период ожидания пассажирам якобы предоставили воду и горячее питание. Помимо этого, россиянам были доступны все сервисы, включая игровую комнату. В течение всего времени ожидания, по данным специалистов, с пассажирами держали связь представители воздушной гавани и компании-перевозчика.

«По решению авиакомпании Air Cairo пассажирам было рекомендовано самостоятельно организовать дальнейшее следование до Волгограда», — говорится в сообщении.

В аэропорту рассказали, что подобные случаи обычно решаются туроператором или авиакомпанией. В данном случае этого не произошло, и пассажиров решили доставить до железнодорожного вокзала Самары.

Один из пассажиров рассказал, что их продержали в аэропорту более шести часов. По его словам, никто не предоставил им гостиницу, «даже одеяла не дали».

Ранее Ил-76 совершил аварийную посадку в аэропорту Черемшанка.

