Бывший вице-губернатор Самарской области не признал вину по делу о хищении

Бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин по второму уголовному делу о хищении в размере 3,8 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

«Обвиняемый Гендин не признает вину в инкриминируемом ему преступлении, а именно в хищениях на 3,8 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данным агентства, потерпевшей стороной признан Союз адвокатов МЭКА. В ходе расследования следователи предположили, что Гендин получил деньги за содействие в получении разрешения правительства на проведение градостроительных работ и распорядился ими по собственному усмотрению.

Изначально Гендин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба, установленная во время предварительного следствия, составляет около 100 млн рублей. Отмечается, что бывший чиновник не признает вину в совершении преступления.

По версии правоохранителей, Гендин получил от потерпевшей деньги за помощь в получении разрешения правительства на проведение градостроительных работ.

По данным ТАСС, после ухода с госслужбы Гендин стал крупным бизнесменом.

Ранее бывшего губернатора Челябинской области объявили в розыск.