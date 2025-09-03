Врач назначил пациенту дозу препарата, превышающую рекомендуемую в 500 раз

В Японии 90-летней женщине назначили дозу препарата в 500 раз превышающую допустимую, она не выжила. Об этом сообщает The Mainichi.

Инцидент произошел в одной из больниц города Китакюсю в марте 2025 года. Пожилая пациентка поступила в медучреждение с диагнозом острый энтерит. На следующий день у нее сильно упало давление, что стало поводом для беспокойства. Женщину осмотрел лечащий врач, который назначил ей внутривенное введение лекарства. Медсестра, получив указание, по неизвестной причине не разбавила препарат и ввела женщине дозу в 500 раз больше допустимой. От этого сердце пациентки остановилось. Медикам удалось реанимировать ее. После этого ее поместили в отделение интенсивной терапии, у нее развились тахикардия и гипертония, спасти ее не удалось.

Полиция проводит расследование инцидента. Больница признала, что «была допущена ошибка в методе введения препарата».

