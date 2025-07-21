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Валокордин и корвалол могут вызвать инфаркт и зависимость

Врач Саламатина: препараты типа валокордина и корвалола могут быть опасны

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Препараты на основе фенобарбитала и этилбромизовалерианата (валокордин и корвалол) при неправильном приеме могут вызвать нарушения памяти, повышают риск инфаркта и могут вызвать зависимость, рассказала «Газете.Ru» врач-кардиолог медицинской клиники «Центр плюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Людмила Саламатина.

«Опасность любого лекарственного препарата, да вообще любого существующего вещества, заложена в его дозе. По этим же правилам следует относиться и к препаратам на основе фенобарбитала и этилбромизовалерианата. Эти вещества обладают рядом положительных эффектов. У фенобарбитала седативный и мягкий снотворный эффект, что способствует снижению возбуждения нервной системы и облегчает наступление сна. Этилбромизовалерианат оказывает седативное, снотворное и спазмолитическое действие. Но при этом необходимо учитывать, что препараты эффективны при функциональных нарушениях и при отсутствии органической патологии, что может определить только врач», – объяснила доктор.

При длительном приеме с постоянным увеличением дозы развивается отравление.

«У человека появляются такие симптомы: раздражительность, ослабление способности к критической оценке, нарушения сна, спутанность сознания, нарушение памяти, депрессия, повышается и риск инфаркта. Кроме того, формируется зависимость от препарата, а передозировка опасна для жизни. Так, одномоментный прием 2–10 г фенобарбитала может закончиться смертью, лечебные дозы препарата не превышают 0,2 г. Таким образом, опасны не сами препараты, а наше поведение по отношению к ним. Не занимайтесь самолечением, посоветуйтесь с врачом: альтернатива всегда есть, и она будет оптимальной при уточнении причины ваших нарушений», – заключила врач.

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