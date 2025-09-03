На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае мужчина украл из древней гробницы 20 реликвий и оказался в тюрьме

SCMP: увлеченный черными копателями китаец разграбил гробницу и попал в тюрьму
CCTV

В Китае мужчина украл из древней гробницы 20 реликвий и оказался в тюрьме, пишет South China Morning Post.

По данным следствия, мужчина по фамилии Юй ежедневно читал популярные в Китае романы о так называемых «черных копателях». Со временем художественных историй оказалось недостаточно — он начал проверять факты из книг по историческим записям, изучал династии и архитектуру древних захоронений. Особенно его привлекали «мистические техники» из литературы, которые он позже попытался применить на практике.

Толчком к преступлению стало уведомление на телефоне о новом археологическом открытии в районе древних гробниц Го — памятника культурного наследия, раскопанного более 20 лет назад во время строительства трассы. Там было найдено множество бронзовых и нефритовых предметов, что вызвало у китайца настоящий азарт.

Мужчина собрал команду из трех человек. В течение 14 дней они исследовали местность, пока не нашли вход в гробницу. В течение двух ночей группа извлекла из земли 20 бронзовых артефактов периода 771 год до н. э. Часть из них оказалась предметами национального уровня — девять реликвий были признаны культурными ценностями первой категории.

Стремясь быстро заработать, Юй и его сообщники обратились к посреднику по фамилии Ли, который должен был найти богатого покупателя. Полицейские, выдав себя за коллекционеров, согласились приобрести реликвии за $560 тысяч. В момент передачи все участники были задержаны.

В итоге Юй и сообщники были приговорены судом к 10 годам тюрьмы и штрафу в размере $10 тысяч.

Ранее в Китае нашли древнюю гробницу корейского принца-заложника.

