В Саратовской области восьмилетний мальчик оформил кредит на бабушку

В Саратовской области школьник помог мошенникам обокрасть бабушку
В городе Балашов Саратовской области восьмилетний мальчик по наводке мошенников лишил сбережений 57-летнюю бабушку. Об этом сообщает портал «СарИнформ».

Несовершеннолетний нашел в сети видео с инструкцией по получению игровой валюты. Следуя указаниям из ролика, школьник скачал мессенджер и подписался на один из каналов. Вскоре с ребенком связался «специалист», который под диктовку заставил его открыть банковское приложение на телефоне бабушки.

Под руководством мошенника мальчик оформил на пенсионерку кредит на 170 тысяч рублей и перевел все средства злоумышленнику. Об исчезновении денег бабушка узнала спустя некоторое время, после чего обратилась в полицию. Правоохранительные органы начали проверку по факту мошенничества.

До этого в Красноярском крае девятилетняя девочка пыталась купить валюту в онлайн-игре и перевела аферистам 457 тысяч рублей. Мошенник пояснил, что скинет девочке QR-коды, с помощью которых несовершеннолетняя сможет оплатить свою покупку.

Ранее семилетний мальчик перевел мошенникам более 2 млн рублей со счета бабушки.

