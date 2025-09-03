На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В московском метро мужчина открыл стрельбу в поезде

В Москве задержан мужчина, устроивший стрельбу из аэрозольного пистолета в метро
Пассажир московского метрополитена в поезде открыл стрельбу из аэрозольного пистолета. Инцидент произошел на станции метро «Рижская», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

На обнародованных кадрах видно, как мужчина в черной толстовке достает из кармана предмет, похожий на пистолет, и стреляет в ноги напротив сидящего пассажира.

В пресс-службе МВД уточнили, что злоумышленник был незамедлительно задержан и доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Женщина в никабе ранее напала на пассажира московского метро, который ее якобы оскорбил. Очевидцы записали на камеру лишь часть конфликта двух женщин с мужчиной славянской наружности. На кадрах видно, как одна из них бьет оппонента по лицу в ответ на оскорбление. В конце концов потасовку остановили сотрудники метрополитена. В столичном УМВД произошедшее пока не комментировали.

Ранее в Москве пассажирка метро засняла ублажавшего себя прямо перед ней мужчину.

