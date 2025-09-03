Депутат Гурулев встретится с директором аэропорта Шереметьево после обыска

Депутат Гурулев встретится с директором Шереметьево после обыска в аэропорту

Депутат Госдумы Андрей Гурулев встретится с директором московского аэропорта Шереметьево после того, как в воздушной гавани прошли обыски. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на помощника парламентария.

По его словам, руководство аэропорта предложило Гурулеву встретиться после того, как его приняли за участника специальной военной операции и обыскали. Сотрудники Шереметьево объяснили, что тщательнее проверяют возвращающихся с фронта бойцов, так как те могут пронести на борт самолета боеприпасы.

«На нас вышли представители Шереметьева, предложили встретиться с директором аэропорта, чтобы обсудить вопрос, который Андрей Викторович [Гурулев] поднял. Сейчас выберем время, по результатам встречи, если будут какие-то итоги обсуждения, Андрей Викторович поделится», — поделился собеседник издания.

Накануне Гурулев пожаловался в своем Telegram-канале на дополнительный досмотр в Шереметьево.

Депутат прошел рамку на входе, его внимательно осмотрели и пропустили дальше. При прохождении контроля его снова начали внимательно досматривать, но отдельно от других пассажиров. Депутата попросили пройти «отдельно». Политик подчеркнул, что подобное отношение к людям в военной форме вызывает вопросы.

