Путин заявил, что ОПК производит необходимую войскам продукцию

Путин: ОПК производит необходимую военным продукцию в возрастающих объемах
Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) производит необходимую продукцию в возрастающий объемах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны.

По словам российского лидера, в состав Военно-морского флота России (ВМФ) в 2025 году вошли новые подводные лодки и 19 наводных кораблей и судов.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ нарастила объемы производства оборонной продукции за время проведения специальной военной операции на Украине. Он отметил, что за последние четыре года Россия увеличила объемы производства оборонной продукции так, что страна может не только закрывать потребности своих Вооруженных сил в ходе СВО, но и работать на экспорт.

В октябре Путин заявил, что предприятия ОПК обеспечивают в полном объеме потребность вооруженных сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружениях и военной технике.

Ранее Путин назвал основную цель России в сфере оборонной промышленности.

