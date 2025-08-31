На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Житель Уфы получил условный срок за дебош в самолете

Житель Уфы пытался открыть дверь самолета во время полета в Пхукет
true
true
true
close
Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

В Уфе суд вынес приговор мужчине, который устроил дебош в самолете, летевшем из столицы Башкирии в Пхукет. Об этом сообщает UFA1.RU.

По данным суда, Владимир К. уже через два часа после вылета начал ходить по салону, громко ругаться и оскорблять пассажиров. Мужчина не реагировал на замечания экипажа. Когда он подошел к двери самолета и попытался ее открыть, требуя, чтобы воздушное судно посадили в ближайшем аэропорту, бортпроводники и пассажиры были вынуждены скрутить и связать дебошира. До конца полета он находился под контролем экипажа.

В Таиланде мужчину передали местной полиции. На суде в Уфе дебошир признал вину, пояснив, что перед рейсом выпил алкоголь и «смотрел видео различного характера», которые негативно повлияли на него.

При вынесении приговора суд учел наличие у уфимца малолетнего ребенка и матери на иждивении, признание вины и добровольный перевод денег на нужды специальной военной операции (СВО).

Изначально мужчине грозило до семи лет лишения свободы за хулиганство, но Уфимский районный суд назначил ему три года условно с испытательным сроком. В течение этого периода Владимир обязан отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, не менять место жительства без уведомления и воздерживаться от злоупотребления алкоголя.

Ранее в МВД подтвердили информацию о пьяном дебоше комика Хрусталева в аэропорту.

