Психолог раскрыла цену, которую придется заплатить зумерам за моду на bed rotting

Среди представителей поколения Z продолжает набирать популярность тренд на «бедроттинг» (bed rotting) или «гниение в постели». Они по несколько дней не встают с кровати, скроллят ленту, смотрят сериалы и спят. Однако за моду на такое времяпрепровождение придется дорого заплатить – бесконечное лежание грозит массой проблем со здоровьем и на самом деле не дает мозгу полноценно отдохнуть, предупредила в беседе с 360.ru ведущий клинический психолог в центре медицинской и психологической помощи «Здравница» Екатерина Кноблох.

Сегодняшняя популярность «бедроттинга» объясняется в первую очередь сменой ценностей поколения, считает специалист. Так, раньше молодежи прививали чувство ответственности, необходимости постоянно работать и оставаться эффективными, вставать пораньше, заниматься спортом, медитировать и «завоевывать мир». А сегодня молодежь отказывается от этих рамок и выбирает делать акцент на легкости, творчестве, жизни без напряжения, пояснила психолог. Это новые люди цифрового мира, которые видели своих постоянно работающих родителей, вредящих себе вредными привычками – курением, распитием спиртного. В итоге их дети поняли, что хотят жить иначе.

Однако важно, что отдыхает человек именно во сне – обычное лежание в кровати с расслаблением не связано, подчеркнула Кноблох.

«Доказано, что простое лежание в кровати не дает качественного отдыха, потому что мозг, особенно если человек сидит в соцсетях или смотрит сериал, работает точно так же. Зато мышцы находятся без дела», — пояснила она.

Психолог напомнила, что 80% мозга – это двигательные нейроны, которые от бездействия сильно страдают. По сути, во время лежания отдыхают только мышцы, а для разгрузки головы нужны другие инструменты – медитации, специальные практики. По мнению эксперта, «бедроттинг» — это лишь дань моде на прокрастинацию и инфантильность, а не забота о себе.

«Не стоит путать отдых с высосанными из пальца модными тенденциями, которые вбивают людям в головы через соцсети, чтобы создать образ истины в последней инстанции, — подчеркнула психолог. — Всегда нужно думать своей головой, анализировать и понимать, насколько именно этот тренд будет полезен для конкретного человека».

Напомним, до этого детский психолог Наталья Наумова отметила, что тренд на «гниение в кровати» постепенно разрушает мозг и нервную систему. При этом усталость будет только расти, и в конечном итоге такой последователь модного тренда столкнется с переутомлением, предупредила она. По словам специалиста, чтобы организм по-настоящему отдохнул, должны соблюдаться некоторые условия, в том числе — полноценный сон, свежий воздух, занятия спортом и интеллектуальная нагрузка.

