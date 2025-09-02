На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач предупредил об опасности популярного у молодежи тренда на «улыбку Джокера»

Врач Бережанский: подрезание уголков рта как Джокера грозит гепатитом и ВИЧ
true
true
true
close
Warner Bros.

В соцсетях среди подростков и детей зависпрусился новый тренд – молодежь начала подрезать уголки рта, стремясь создать улыбку как у персонажа комиксов и фильмов Джокера. Однако такие операции крайне опасны для здоровья и грозят серьезными заболеваниями, предупредил в беседе с 360.ru доктор медицинских наук, врач -педиатр Одинцовской областной больницы, ведущий научный сотрудник НИКИ детства Подмосковья Павел Бережанский.

«Самостоятельное подрезание уголков рта крайне опасная, »«дурацкая»» и бессмысленная процедура. При этом может возникнуть инфицирование раны бактериями и грибковой инфекцией. Любое повреждение может привести к серьезному заражению», — подчеркнул специалист.

По его словам, при такой процедуре можно не только занести инфекцию через открытую рану, но и получить более серьезный диагноз, включая гепатит и ВИЧ. Более того, если разрезы заденут нервы, то это неминуемо приведет к утрате нормальной мимики, у человека может начаться непроизвольное подтекание слюны.

Чаще всего после такой операции по перевоплощению в клоуна люди сталкиваются с асимметрией лица, что приводит к обезображиванию. На месте зажившей раны остаются рубцы, которые потом даже профессиональные врачи не могут убрать. В конечном итоге рот человека будет выглядеть неестественно, артикуляция нарушится, начнутся проблемы с речью, заключил врач.

До этого врач-дерматолог детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Ольга Авдейкина также предупредила, что тренд на улыбку Джокера потенциальные входные ворота для бактериальных и вирусных инфекций, которые при отсутствии своевременного лечения могут быть чреваты более тяжелыми осложнениями. Повреждение кровеносных сосудов в зависимости от их калибра может привести к достаточно интенсивным, сложно останавливаемым кровотечениям, подчеркнула она.

Ранее визажист раскрыла смысл набирающего популярность тренда на «уставших девушек».

