Медведь вломился в дом ради еды и атаковал пожилого хозяина

В США медведь напал на 63-летнего мужчину в его доме. Об этом сообщает телеканал WNYT.

Инцидент произошел в субботу, 30 августа, в городе Кайро, штат Нью-Йорк. Около 20:00 полицейские получили сообщение о проникновении медведя в дом местного жителя. Они прибыли на место происшествия и обнаружили хозяина дома у его соседа. Мужчина рассказал, что медведь забрался в прихожую, где хранятся продукты питания и мусор, а затем показался из-за двери и атаковал его.

По данным Департамента охраны окружающей среды (DEC), пострадавший, которого хищник либо укусил, либо поцарапал, был доставлен в больницу. О его текущем состоянии, а также о дальнейшей судьбе животного, не сообщается

В DEC отметили, что в это время выходы медведей к людям крайне редки. Обычно они активно ищут высококалорийную пищу весной и в начале лета, когда их жировые запасы истощились.

Ранее сибиряк встретил на пастбище медведя и выжил после его нападения.