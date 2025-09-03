На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведь вломился в дом ради еды и атаковал пожилого хозяина

В США 63-летний мужчина стал жертвой нападения медведя в собственном доме
close
Depositphotos

В США медведь напал на 63-летнего мужчину в его доме. Об этом сообщает телеканал WNYT.

Инцидент произошел в субботу, 30 августа, в городе Кайро, штат Нью-Йорк. Около 20:00 полицейские получили сообщение о проникновении медведя в дом местного жителя. Они прибыли на место происшествия и обнаружили хозяина дома у его соседа. Мужчина рассказал, что медведь забрался в прихожую, где хранятся продукты питания и мусор, а затем показался из-за двери и атаковал его.

По данным Департамента охраны окружающей среды (DEC), пострадавший, которого хищник либо укусил, либо поцарапал, был доставлен в больницу. О его текущем состоянии, а также о дальнейшей судьбе животного, не сообщается

В DEC отметили, что в это время выходы медведей к людям крайне редки. Обычно они активно ищут высококалорийную пищу весной и в начале лета, когда их жировые запасы истощились.

Ранее сибиряк встретил на пастбище медведя и выжил после его нападения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами