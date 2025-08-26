На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сибиряк встретил на пастбище медведя и выжил после его нападения

В Омской области медведь напал на охотника, но тот отбился от него
true
true
true
close
ArCaLu/Shutterstock/FOTODOM

В Омской области 60-летний местный житель пострадал после встречи с медведем. Об этом сообщает «СуперОмск».

Инцидент произошел в Седельниковской районе области. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу за помощью. До медучреждения ему помогли добраться местные жители.

«Зверь нанес мужчине множественные рваные раны по всему телу. Мужчине оказали помощь в условиях ЦРБ. Транспортировка в город не потребовалась. Состояние при поступлении удовлетворительное», — рассказали в беседе с журналистами в региональном Минздраве.

Там добавили, что сейчас пациент находится в стационаре под наблюдением медиков. Угроза для жизни и здоровья пациента отсутствует.

По информации издания, мужчина встретился с диким зверем на пастбище около деревни Рагозино. Местные жители рассказали, что пострадавший — опытный охотник. Он сумел отбиться от зверя благодаря собакам.

Ранее сообщалось, что в Коми медведь набросился на мужчину и повредил ему руку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами