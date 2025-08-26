Сибиряк встретил на пастбище медведя и выжил после его нападения

В Омской области медведь напал на охотника, но тот отбился от него

В Омской области 60-летний местный житель пострадал после встречи с медведем. Об этом сообщает «СуперОмск».

Инцидент произошел в Седельниковской районе области. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу за помощью. До медучреждения ему помогли добраться местные жители.

«Зверь нанес мужчине множественные рваные раны по всему телу. Мужчине оказали помощь в условиях ЦРБ. Транспортировка в город не потребовалась. Состояние при поступлении удовлетворительное», — рассказали в беседе с журналистами в региональном Минздраве.

Там добавили, что сейчас пациент находится в стационаре под наблюдением медиков. Угроза для жизни и здоровья пациента отсутствует.

По информации издания, мужчина встретился с диким зверем на пастбище около деревни Рагозино. Местные жители рассказали, что пострадавший — опытный охотник. Он сумел отбиться от зверя благодаря собакам.

