Россиянам назвали продукты, из которых опасно делать домашние заготовки

Для домашних заготовок на зиму не подойдут зеленый горошек, фасоль, подпорченные фрукты и овощи. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая лабораторией ВНИИ технологии консервирования, ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН Наталья Посокина.

Она предупредила, что главной опасностью домашнего консервирования является ботулизм, который может поразить центральную нервную систему и привести к трагическим последствиям. По ее словам, споры возбудителя ботулизма могут находиться в земле или размножаться в безвоздушной среде, например, в плотно закупоренной банке.

«Однако кислота, используемая при консервации, подавляет их рост Но заготовки из зеленого горошка, кукурузы, фасоли это не спасет, поскольку по вкусу эти продукты не сочетаются с кислотой. Чтобы законсервировать их безопасно, на заводе применяют стерилизацию при высокой температуре. В домашних условиях такой режим обеспечить крайне сложно, поэтому лучше не рисковать», — отметила Посокина.

Эксперт посоветовала быть осторожными с заготовками из косточковых (вишни, сливы и так далее), потому что в их косточках содержится синильная кислота, способная вызвать легкое подташнивание и кишечное недомогание. Не стоит также использовать подгнившие продукты, потому что они могут быть заражены токсином, заключила она.

Врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова до этого рассказала «Газете.Ru», что ботулизмом можно заразиться через домашние консервы и колбасы. Чтобы этого избежать, нужно чаще мыть руки перед тем, как брать продукты, вымыть и продезинфицировать все поверхности и кухонные принадлежности, используемые для приготовления пищи, предохранять кухню от проникновения насекомых, грызунов и других животных, а также мыть сами продукты.

