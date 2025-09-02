проект

Врач назвала пять правил, которые помогут избежать заражения ботулизмом через домашние консервы

Врач Столярова: пять правил помогут избежать ботулизма в домашних заготовках

true
true
true
close
Shutterstock

Ботулизмом можно заразиться через домашние консервы и колбасы. Чтобы этого избежать, нужно придерживаться пяти правил, рассказала «Газете.Ru» врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова.

«Чтобы предотвратить заражение любой инфекцией, в том числе и ботулизмом, достаточно соблюдать пять простых правил по профилактике пищевых инфекций. Во-первых, чаще мойте руки перед тем, как брать продукты, вымойте и продезинфицируйте все поверхности и кухонные принадлежности, используемые для приготовления пищи, предохраняйте кухню от проникновения насекомых, грызунов и других животных, и тщательно мойте сами продукты», – отметила врач.

Второе правило — отделяйте сырое и приготовленное: используйте для различных продуктов отдельные кухонные принадлежности.

«Третье – хорошо прожаривайте или пропаривайте продукты: доводите супы до кипения. Ботулотоксин и бактерии при кипячении разрушается через 10–25 минут. Четвертое – не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа. И пятое – используйте безопасную воду и безопасные пищевые продукты: бутилированную или кипяченую воду, тщательно мойте и ошпаривайте фрукты и овощи, не употребляйте продукты с истекшим сроком годности», – дополнила врач.

Главное коварство ботулизма в том, что распознать его в продукте невозможно. Вздувшаяся крышка на банке — далеко не обязательный признак. Вкус, запах и внешний вид не нарушаются.

