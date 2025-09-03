Новосибирца, который отнял у школьника сумку с 1,7 млн рублей, задержали

В Новосибирске задержали мужчину, вырвавшего у школьника сумку с деньгами

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в разбойном нападении на несовершеннолетнего, злоумышленник вырвал у подростка сумку, в которой было более миллиона рублей. Об этом сообщает УМВД Новосибирской области в Telegram-канале.

По данным регионального МВД, задержанным оказался 23-летний житель Новосибирска, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Нападение на подростка произошло 8 августа. Отец с сыном отправились в банк снять крупную сумму. Получили 1,7 млн рублей, но у мужчины появились дела, и он отправил его одного домой со всей суммой.

Неизвестный подбежал к мальчику, вырвал у него из рук сумку и скрылся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое.

До этого в Красноярске задержали грабителя, напавшего на школьника в подъезде. По данным следствия, мужчина проследил за школьником и, угрожая ему предметом, похожим на нож, потребовал отдать телефон. Испуганный подросток отдал злоумышленнику свой гаджет стоимостью 12 тысяч рублей, после чего тот скрылся.

Ранее россиянка обокрала спящего сына знакомой, сняв с него золотые цепочку и крест.