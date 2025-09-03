ВОЗ подсчитала, сколько теряет мировая экономика из-за депрессии и тревожности

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства активнее инвестировать в поддержку психического здоровья, напомнив, что от различных расстройств страдает более 1 млрд жителей Земли. Об этом говорится на сайте организации, где опубликованы новые доклады — «Мировое психическое здоровье сегодня» и «Атлас психического здоровья 2024».

«Реформирование служб психиатрической помощи — одна из самых насущных задач общественного здравоохранения», — сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По подсчетам организации, на психиатрическую помощь в среднем выделяется лишь 2% госбюджета здравоохранения — показатель не меняется с 2017 года. При этом разрыв в финансировании огромен: в странах с высоким доходом расходы составляют около $65 на человека, а в странах с низким — всего $0,04.

Самыми распространенными психическими расстройствами остаются тревожные и депрессивные. Только из-за них ежегодно теряется до 12 млрд рабочих дней, что в сумме обходится мировой экономике в $1 трлн, не считая затрат на лечение, отметили в ВОЗ.

В августе в журнале Psychological Medicine было опубликовано крупное исследование близнецов, которое показало, что колебания симптомов генерализованной тревожности в начале взрослой жизни чаще связаны с жизненными обстоятельствами, но в основе этих проявлений лежит устойчивая генетическая составляющая.

Ранее тревожность назвали ранним признаком инвалидизирующего заболевания.