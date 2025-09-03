На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВОЗ подсчитала, сколько теряет мировая экономика из-за депрессии и тревожности

ВОЗ: депрессия и тревожность ежегодно обходятся мировой экономике в $1 трлн
true
true
true
close
WPixz/Shutterstock/FOTODOM

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства активнее инвестировать в поддержку психического здоровья, напомнив, что от различных расстройств страдает более 1 млрд жителей Земли. Об этом говорится на сайте организации, где опубликованы новые доклады — «Мировое психическое здоровье сегодня» и «Атлас психического здоровья 2024».

«Реформирование служб психиатрической помощи — одна из самых насущных задач общественного здравоохранения», — сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По подсчетам организации, на психиатрическую помощь в среднем выделяется лишь 2% госбюджета здравоохранения — показатель не меняется с 2017 года. При этом разрыв в финансировании огромен: в странах с высоким доходом расходы составляют около $65 на человека, а в странах с низким — всего $0,04.

Самыми распространенными психическими расстройствами остаются тревожные и депрессивные. Только из-за них ежегодно теряется до 12 млрд рабочих дней, что в сумме обходится мировой экономике в $1 трлн, не считая затрат на лечение, отметили в ВОЗ.

В августе в журнале Psychological Medicine было опубликовано крупное исследование близнецов, которое показало, что колебания симптомов генерализованной тревожности в начале взрослой жизни чаще связаны с жизненными обстоятельствами, но в основе этих проявлений лежит устойчивая генетическая составляющая.

Ранее тревожность назвали ранним признаком инвалидизирующего заболевания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами