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Тревожность назвали ранним признаком инвалидизирующего заболевания

JAMA: тревожность может быть ранним признаком рассеянного склероза
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Канадские ученые из Университета Британской Колумбии обнаружили, что усталость, тревожность, боль и головокружение могут предшествовать диагностике рассеянного склероза (РС) более чем на десять лет. Результаты исследования опубликованы в JAMA (Journal of the American Medical Association).

К такому выводу ученые пришли в результате 25-летнего анализа историй болезни 12 тысяч пациентов. Исследователи установили, что за 15 лет до появления характерных неврологических симптомов будущие пациенты с РС значительно чаще обращались к терапевтам. Со временем визиты начинали сопровождаться жалобами на усталость, боль, тревожность и депрессию, также некоторые испытуемые неоднократно консультировались у психиатров.

Примерно за восемь-девять лет до постановки диагноза увеличивалось число обращений к офтальмологам и неврологам по поводу проблем со зрением и глазной боли. Затем, примерно за три года или пять лет до проявления болезни, возрастал поток пациентов в отделения неотложной помощи и радиологии. За год до возникновения явных признаков РС наблюдался «всплеск» посещений неврологов.

Ученые подчеркивают: наличие этих симптомов не обязательно означает, что у человека вскоре разовьется рассеянный склероз. Однако ранняя диагностика может сыграть ключевую роль в замедлении прогрессирования болезни.

Рассеянный склероз — хроническое неизлечимое заболевание, при котором иммунная система атакует головной и спинной мозг. Оно может вызывать мышечные спазмы, проблемы с дыханием и глотанием, а также повышает риск летальных осложнений, включая инфекции. Чаще всего диагноз ставят в возрасте от 30 до 40 лет, но, как показало исследование, первые сигналы могут появиться намного раньше.

Ранее был найден критически важный ген для лечения склероза.

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