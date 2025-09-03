Россиян призвали массово пройти спирометрию

Россиянам следует массово протестировать на опасное заболевание — хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ). Об этом «Ленте.ру» рассказал академик РАН, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

По его словам, людям с «кашлем курильщика» зачастую ставят неверный диагноз, например, хронический бронхит. Измерение показателей дыхания — спирометрия — может помочь выявить причину плохого самочувствия человека.

«Если же посмотреть на этих больных, у многих из них десятилетний стаж курения. Достаточно сделать спирометрию, и мы сразу увидим нарушение функции дыхания, которое является четким признаком ХОБЛ», — рассказал Авдеев.

По его словам, спирометрию следует пройти всем курильщикам в возрасте от 40 лет. Исследование помогает выявить ХОБЛ в два-четыре раза чаще, добавил пульмонолог.

В начале августа врач-онколог-хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Руслан Басанов рассказал, что не только курящие люди, но и те, у кого нет этой привычки (особенно женщины и жители загрязненных регионов) рискуют столкнуться с раком легких, на них приходится до 25% случаев.

Ранее академик Чучалин рассказал, как медицинские газы помогают в лечении ХОБЛ.