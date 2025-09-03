На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян призвали массово пройти спирометрию

Главный пульмонолог Минздрава Авдеев призвал россиян провериться на ХОБЛ
Shutterstock

Россиянам следует массово протестировать на опасное заболевание — хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ). Об этом «Ленте.ру» рассказал академик РАН, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

По его словам, людям с «кашлем курильщика» зачастую ставят неверный диагноз, например, хронический бронхит. Измерение показателей дыхания — спирометрия — может помочь выявить причину плохого самочувствия человека.

«Если же посмотреть на этих больных, у многих из них десятилетний стаж курения. Достаточно сделать спирометрию, и мы сразу увидим нарушение функции дыхания, которое является четким признаком ХОБЛ», — рассказал Авдеев.

По его словам, спирометрию следует пройти всем курильщикам в возрасте от 40 лет. Исследование помогает выявить ХОБЛ в два-четыре раза чаще, добавил пульмонолог.

В начале августа врач-онколог-хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Руслан Басанов рассказал, что не только курящие люди, но и те, у кого нет этой привычки (особенно женщины и жители загрязненных регионов) рискуют столкнуться с раком легких, на них приходится до 25% случаев.

Ранее академик Чучалин рассказал, как медицинские газы помогают в лечении ХОБЛ.

