Академик Чучалин рассказал, как медицинские газы помогают в лечении ХОБЛ

Такие медицинские газы, как кислород и оксид азота, помогают пациентам с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), рассказал «Газете.Ru» председатель правления Российского респираторного общества, врач-пульмонолог, академик РАН Александр Чучалин.

«ХОБЛ — это тяжелое заболевание, которое приводит к инвалидности. Мы активно занимаемся его лечением. Это направление называется респираторной поддержкой. Она помогает пациентам с нарушениями газообмена в легких. Я не могу назвать универсальный газ, который бы помог всем пациентам, потому что выбор газа зависит от того, какая функция легких нарушена. Если у пациента низкий уровень кислорода в крови, ему назначают кислород. Если у него повышенное давление в легочной артерии, может потребоваться оксид азота. Иногда необходимо использовать оба газа одновременно. Наша задача — правильно подобрать комбинацию газов для каждого пациента в индивидуальном порядке», – отметил академик.

При ХОБЛ на поздних стадиях также требуется длительная кислородная терапия.

«Пациентам необходимо дышать кислородом по 14-16 часов в сутки и более. Для этого они используют специальные аппараты, которые обычно включают на ночь. Однако, если пациент выходит из дома, ему могут понадобиться портативные баллончики с кислородом. Они облегчены и обычно хватает их на 1,5-2 часа», — заключил врач.

О потенциале применения медицинских газов в клинической практике читайте в интервью Чучалина «Газете.Ru».

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